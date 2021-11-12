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Дальнее зарубежье 12.11.2021 17:40

В Чехии на фоне роста заболеваемости COVID-19 протестируют на коронавирус 1,4 млн школьников

Власти Чехии на фоне усиления темпов распространения COVID-19 в стране обязуют сдать анализы на коронавирус 1,4 млн школьников - учащихся начальных и средних школ, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Министр образования Чехии Роберт Плага сообщил, что тестирование пройдет в два этапа - 22 ноября и 29 ноября. Экспресс-тесты по стране будут развозить сотрудники пожарной службы.

В свою очередь министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что уходящее в отставку чешское правительство и представители победившей на октябрьских выборах оппозиции, формирующей новое правительство, обсудили в пятницу дополнительные шаги против коронавируса. Войтех не стал уточнять деталей готовящихся мер, которые, как ожидается, власти одобрят в начале следующей недели.

Он отметил, что необходимо продолжать вакцинацию, поскольку уровень привитого населения в Чехии ниже среднего по ЕС.

По данным AP, накануне в Чехии выявили за сутки 10 тыс. 395 случаев COVID-19 - примерно на 2 тыс. больше, чем неделю назад. Во вторник этот показатель составлял 14 тыс. 359 - максимальное значение с 12 марта.

Уровень заболеваемости возрос с 558 случаев на 100 тыс. населения, отмечавшихся два назад, до 614 случаев на 100 тыс. человек.

Всего в Чехии с населением около 10,7 млн человек за время пандемии выявили 1,87 млн случаев COVID-19. Скончались 31 тыс. 355 инфицированных.

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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, ШКОЛЬНИКИ, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]