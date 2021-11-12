Канцлер Австрии обещает локдаун не привитым гражданам

Канцлер Австрии Александр Шалленберг пообещал ввести повсеместный локдаун для граждан, не получивших прививки от коронавируса, сообщает австрийский телеканал Orf.

"Мы планируем в воскресенье дать "зеленый свет" этой мере", - сказал Шалленберг в пятницу в Инсбруке.

Перед этим на выходных пройдет виртуальная конференция с главами австрийских федеральных земель, а в воскресенье - заседание главного комитета Национального совета.