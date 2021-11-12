Из-за непогоды перенесен запуск ракета компании SpaceX с новой группой интернет-спутников Starlink

Запуск тяжелой ракета-носителя Falcon 9 с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу, в связи с неблагоприятными погодными условиями перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Отменяем сегодняшний запуск из-за погоды. Завтра прогноз на 80% будет благоприятствовать возможности запуска, который предполагается осуществить в 07:19 по времени Восточного побережья США (15:19 мск)", - говорится в сообщении.

Повторная попытка запуска будет предпринята с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже 32-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й в текущем году. Предыдущая партия из 51 спутника Starlink была запущена 13 сентября по времени Восточного побережья США (14 сентября мск). Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже в девятый раз, должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда SpaceX должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будет спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.