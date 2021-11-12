Безопасность газоснабжения Германии обеспечена, заявляют в Берлине в ответ на угрозу Лукашенко

Представитель министерства экономики Германии Сюзанне Унград выразила сожаление по поводу угрозы белорусского лидера Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.
"Мы с сожалением приняли эти слова к сведению. Безопасность газоснабжения в Германии по-прежнему обеспечена", - сказала она журналистам в Берлине в пятницу.
Унград отметила, что "есть и другие газопроводы, по которым российский газ поступает в ЕС".
Через Белоруссию идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал-Европа. ЕС грозит Лукашенко санкциями за коллапс с беженцами на границе с Польшей - в Еврокомиссии считают, что Минск намеренно накаляет ситуацию с беженцами, чтобы навредить ЕС.
Лукашенко накануне на совещании в Минске в ответ на угрозы санкций пригрозил перекрыть газопровод. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - заявил он.
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