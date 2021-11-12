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СНГ 12.11.2021 16:53

Татарстанские парламентарии настаивают на сохранении должности президента республики

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили 20 поправок к проекту федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, в том числе касающиеся наименования высшего должностного лица субъекта, сообщает пресс-служба Госсовета республики в пятницу.

"Мы воспользовались правом выразить свое мнение и подготовили таблицу поправок, касающихся вопросов формирования органов исполнительной власти субъектов, наименования высшего должностного лица. Мы считаем, что действующие положения федерального закона можно сохранить", - цитирует председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина пресс-служба.

Депутаты предлагают установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом волеизъявления его народа.

Депутаты обсудят разработанные поправки на заседании Государственного Совета, после этого они будут направлены в Государственную Думу для рассмотрения в режиме второго чтения.

В настоящее время должность главы Татарстана является президентской.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОПРАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]