Татарстанские парламентарии настаивают на сохранении должности президента республики

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили 20 поправок к проекту федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, в том числе касающиеся наименования высшего должностного лица субъекта, сообщает пресс-служба Госсовета республики в пятницу.

"Мы воспользовались правом выразить свое мнение и подготовили таблицу поправок, касающихся вопросов формирования органов исполнительной власти субъектов, наименования высшего должностного лица. Мы считаем, что действующие положения федерального закона можно сохранить", - цитирует председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина пресс-служба.

Депутаты предлагают установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом волеизъявления его народа.

Депутаты обсудят разработанные поправки на заседании Государственного Совета, после этого они будут направлены в Государственную Думу для рассмотрения в режиме второго чтения.

В настоящее время должность главы Татарстана является президентской.