В Норвегии третья доза вакцины против COVID-19 будет доступна людям старше 18 лет

Власти Норвегии предложат третью дозу вакцины против COVID-19 всем лицам старше 18 лет, также они планируют ввести "санитарные пропуска", сообщает в пятницу The Guardian.

"Всем лицам 18-летнего возраста и старше будет предложена третья (бустерная) доза вакцины в следующем году", - цитирует The Guardian слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

The Guardian отмечает, что ранее третья доза вакцины в Норвегии против COVID-19 была доступна только для лиц старше 65 лет.

Издание напоминает, что в конце сентября в Норвегии завершился карантин, который длился 18 месяцев. В настоящее время в стране не планируется вводить вновь каких-либо жестких ограничительных мер, отметил Стере.

В то же время меры для борьбы со вспышкой COVID-19 будут включать требование о том, чтобы взрослые, которые контактировали с заболевшими, сдавали тест, а непривитые медицинские работники должны будут сдавать тесты два раза в неделю и носить маски.

Несмотря на то, что около 70% всего населения Норвегии полностью вакцинировались, количество заболеваний и госпитализаций продолжает расти.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Норвегии было диагностировано свыше 224 тыс. заражений, около тысячи пациентов с COVID-19 скончались, а более 88,9 тыс. человек выздоровели.