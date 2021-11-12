В Норвегии третья доза вакцины против COVID-19 будет доступна людям старше 18 лет

Власти Норвегии предложат третью дозу вакцины против COVID-19 всем лицам старше 18 лет, также они планируют ввести "санитарные пропуска", сообщает в пятницу The Guardian.
"Всем лицам 18-летнего возраста и старше будет предложена третья (бустерная) доза вакцины в следующем году", - цитирует The Guardian слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.
The Guardian отмечает, что ранее третья доза вакцины в Норвегии против COVID-19 была доступна только для лиц старше 65 лет.
Издание напоминает, что в конце сентября в Норвегии завершился карантин, который длился 18 месяцев. В настоящее время в стране не планируется вводить вновь каких-либо жестких ограничительных мер, отметил Стере.
В то же время меры для борьбы со вспышкой COVID-19 будут включать требование о том, чтобы взрослые, которые контактировали с заболевшими, сдавали тест, а непривитые медицинские работники должны будут сдавать тесты два раза в неделю и носить маски.
Несмотря на то, что около 70% всего населения Норвегии полностью вакцинировались, количество заболеваний и госпитализаций продолжает расти.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Норвегии было диагностировано свыше 224 тыс. заражений, около тысячи пациентов с COVID-19 скончались, а более 88,9 тыс. человек выздоровели.
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