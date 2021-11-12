Узбекистан построит в Физулинском районе новую школу – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за решение Ташкента построить школу в Физулинском районе (Карабахский район Азербайджана).

«Я хочу выразить глубокую благодарность Шавкату Мирзиееву. По его инициативе за счет средств государственного бюджета Узбекистана в Физулинском районе будет построена большая школа», - сказал Алиев в пятницу, выступая на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

Алиев добавил, что проект школы уже представлен азербайджанской стороне.

Б.Рустамбеков