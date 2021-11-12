Узбекистан построит в Физулинском районе новую школу – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за решение Ташкента построить школу в Физулинском районе (Карабахский район Азербайджана).
«Я хочу выразить глубокую благодарность Шавкату Мирзиееву. По его инициативе за счет средств государственного бюджета Узбекистана в Физулинском районе будет построена большая школа», - сказал Алиев в пятницу, выступая на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.
Алиев добавил, что проект школы уже представлен азербайджанской стороне.
Б.Рустамбеков
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