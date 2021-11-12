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Карабах 12.11.2021 17:12

Узбекистан построит в Физулинском районе новую школу – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за решение Ташкента построить школу в Физулинском районе (Карабахский район Азербайджана).

«Я хочу выразить глубокую благодарность Шавкату Мирзиееву. По его инициативе за счет средств государственного бюджета Узбекистана в Физулинском районе будет построена большая школа», - сказал Алиев в пятницу, выступая на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле.

Алиев добавил, что проект школы уже представлен азербайджанской стороне.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, УЗБЕКИСТАН, ШКОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]