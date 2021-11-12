Российская сторона передала Киргизии 200 тыс. доз вакцины Спутник Лайт

В Киргизию доставлены 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", предоставленные Россией в качестве гуманитарной помощи, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Бишкекского аэропорта "Манас".

"В аэропорту "Манас" встретили гуманитарную помощь из России - 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", - сказал представитель аэропорта.

Накануне в пресс-службе российского посольства в Бишкеке сообщили агентству, что Россия в рамках оказания помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 на безвозмездной основе предоставила республике партию вакцины "Спутник Лайт" стоимостью $1,2 млн.