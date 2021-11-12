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Здравоохранение 12.11.2021 17:17

Российская сторона передала Киргизии 200 тыс. доз вакцины Спутник Лайт

В Киргизию доставлены 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", предоставленные Россией в качестве гуманитарной помощи, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Бишкекского аэропорта "Манас".

"В аэропорту "Манас" встретили гуманитарную помощь из России - 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", - сказал представитель аэропорта.

Накануне в пресс-службе российского посольства в Бишкеке сообщили агентству, что Россия в рамках оказания помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 на безвозмездной основе предоставила республике партию вакцины "Спутник Лайт" стоимостью $1,2 млн.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]