Российская сторона передала Киргизии 200 тыс. доз вакцины Спутник Лайт

В Киргизию доставлены 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", предоставленные Россией в качестве гуманитарной помощи, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Бишкекского аэропорта "Манас".
"В аэропорту "Манас" встретили гуманитарную помощь из России - 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт", - сказал представитель аэропорта.
Накануне в пресс-службе российского посольства в Бишкеке сообщили агентству, что Россия в рамках оказания помощи Киргизии в борьбе с COVID-19 на безвозмездной основе предоставила республике партию вакцины "Спутник Лайт" стоимостью $1,2 млн.
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