Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и Азербайджану.
«Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии ни одной стране не приносят пользы и чести. Надеюсь, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану, а если нет, то тогда еще больше ухудшит свое положение», - заявил Алиев, выступая в пятницу в Стамбуле на 8-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», глава государства заявил, что Азербайджан делает все для укрепления Тюркского мира.
Алиев напомнил, что в 20-ых годах 20 века решением советского руководства Азербайджан фактически был разделен, и часть азербайджанской территории была передана Армении.
«Тем самым, Тюркский мир был разделен и сегодня мы вновь объединяем географию Тюркского мира за счет логистических проектов», - сказал Алиев.
При этом он отметил, что победа Азербайджана в карабахской войне в региональном плане означает развитие коммуникаций и логистики и, с этой точки зрения важно открытие Зангезурского коридора.
«Это (запуск Зангезурского коридора – ИФ) откроет очень широкие возможности для всего региона. Этот коридор имеет хороший потенциал, он соединит все страны Тюркского мира, соединит нас с Европой. Это очень важный проект», - добавил президент Азербайджана.
Н.Аббасова
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