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Карабах 12.11.2021 17:22

Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и Азербайджану.

«Армения рано или поздно поймет, что территориальные претензии ни одной стране не приносят пользы и чести. Надеюсь, что Армения откажется от территориальных претензий к Турции и к Азербайджану, а если нет, то тогда еще больше ухудшит свое положение», - заявил Алиев, выступая в пятницу в Стамбуле на 8-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», глава государства заявил, что Азербайджан делает все для укрепления Тюркского мира.

Алиев напомнил, что в 20-ых годах 20 века решением советского руководства Азербайджан фактически был разделен, и часть азербайджанской территории была передана Армении.

«Тем самым, Тюркский мир был разделен и сегодня мы вновь объединяем географию Тюркского мира за счет логистических проектов», - сказал Алиев.

При этом он отметил, что победа Азербайджана в карабахской войне в региональном плане означает развитие коммуникаций и логистики и, с этой точки зрения важно открытие Зангезурского коридора.

«Это (запуск Зангезурского коридора – ИФ) откроет очень широкие возможности для всего региона. Этот коридор имеет хороший потенциал, он соединит все страны Тюркского мира, соединит нас с Европой. Это очень важный проект», - добавил президент Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]