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Финансы 12.11.2021 17:52

ЦБ Сингапура предупредил о рисках использования криптовалюты для розничных инвесторов

Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура предупредил о потенциальных рисках для розничных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в криптовалюту.

Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного актива для розничных инвесторов", сказал управляющий директор ведомства Рави Менон, выступивший на мероприятии Singapore Fintech Festival.

"Цены криптовалютных токенов не привязаны ни к одному из фундаментальных экономических факторов и могут подвергаться резкмх спекулятивным колебаниям", - отметил он.

По его словам, инвесторы, вкладывающие денежные средства в эти токены, "рискуют понести существенные потери".

Власти стран по всему миру пытаются решить вопрос о регулировании криптовалют. Сингапур придерживается относительно открытого подхода к криптовалютам. Сингапурский ЦБ полагает, что технология блокчейн и криптовалюты могут принести "много потенциальных преимуществ", отметил Менон.

По его словам, одно из них - это упрощение более дешевых и быстрых транграничных платежей.

В то же время он сказал, что сингапурский ЦБ не будет спешить с разработкой криптовалюты для использования на розничном рынке. Физические денежные средства остаются актуальными, поэтому на текущий момент необходимость в цифровом сингапурском долларе является "спорной", добавил Менон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]