ЦБ Сингапура предупредил о рисках использования криптовалюты для розничных инвесторов

Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура предупредил о потенциальных рисках для розничных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в криптовалюту.

Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного актива для розничных инвесторов", сказал управляющий директор ведомства Рави Менон, выступивший на мероприятии Singapore Fintech Festival.

"Цены криптовалютных токенов не привязаны ни к одному из фундаментальных экономических факторов и могут подвергаться резкмх спекулятивным колебаниям", - отметил он.

По его словам, инвесторы, вкладывающие денежные средства в эти токены, "рискуют понести существенные потери".

Власти стран по всему миру пытаются решить вопрос о регулировании криптовалют. Сингапур придерживается относительно открытого подхода к криптовалютам. Сингапурский ЦБ полагает, что технология блокчейн и криптовалюты могут принести "много потенциальных преимуществ", отметил Менон.

По его словам, одно из них - это упрощение более дешевых и быстрых транграничных платежей.

В то же время он сказал, что сингапурский ЦБ не будет спешить с разработкой криптовалюты для использования на розничном рынке. Физические денежные средства остаются актуальными, поэтому на текущий момент необходимость в цифровом сингапурском долларе является "спорной", добавил Менон.