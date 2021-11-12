ЦБ Сингапура предупредил о рисках использования криптовалюты для розничных инвесторов

Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура предупредил о потенциальных рисках для розничных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в криптовалюту.
Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного актива для розничных инвесторов", сказал управляющий директор ведомства Рави Менон, выступивший на мероприятии Singapore Fintech Festival.
"Цены криптовалютных токенов не привязаны ни к одному из фундаментальных экономических факторов и могут подвергаться резкмх спекулятивным колебаниям", - отметил он.
По его словам, инвесторы, вкладывающие денежные средства в эти токены, "рискуют понести существенные потери".
Власти стран по всему миру пытаются решить вопрос о регулировании криптовалют. Сингапур придерживается относительно открытого подхода к криптовалютам. Сингапурский ЦБ полагает, что технология блокчейн и криптовалюты могут принести "много потенциальных преимуществ", отметил Менон.
По его словам, одно из них - это упрощение более дешевых и быстрых транграничных платежей.
В то же время он сказал, что сингапурский ЦБ не будет спешить с разработкой криптовалюты для использования на розничном рынке. Физические денежные средства остаются актуальными, поэтому на текущий момент необходимость в цифровом сингапурском долларе является "спорной", добавил Менон.
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