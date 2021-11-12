AZAL с 19 ноября открывает спецрейсы из Баку в Алматы

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" с 19 ноября начнет выполнение специальных рейсов из Баку в Алматы и обратно.
"Полеты по маршруту Баку-Алматы будут осуществляться авиакомпанией еженедельно - по пятницам на воздушном судне Airbus A319, обратно - по субботам", - говорится в сообщении компании.
На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
При вылете из Алматы в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность.
Н.Аббасова
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