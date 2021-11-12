Налогоплательщики посредством ККА нового поколения за 10 месяцев удвоили объем совершенных операций

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 49 548 контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).
В октябре было установлено 1,379 тыс. ККА нового поколения
«Оборот по ним в январе-октябре 2021 года составил 12,5 млрд манатов (1,4 млрд – октябре – ИФ), что в 1,9 раза превышает показатель 10 месяцев 2020 года», - отметили в службе.
График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.
Б.Рустамбеков
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