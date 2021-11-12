ГНС в январе-октябре увеличила сбор налогов в госбюджет на 16%

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики увеличила в январе-октябре 2021 года сбор налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 15,8% - до 7 млрд 362,4 млн манатов.
Согласно информации, распространенной ГНС, план по сбору налогов и пошлин в госбюджет за отчетный период выполнен на 122,4%.
В январе-октябре 73,1% сборов пришлась на ненефтегазовый сектор, 26,9% - на нефтегазовый.
В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 5 млрд 379,6 млн манатов (рост на 12,9%), прогноз выполнен на 115,9%.
В то же время поступления в госбюджет по нефтегазовому сектору составили 1 млрд 980,4 млн манатов.
По данным ГНС, за январь-октябрь 2021 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 3 млрд 115,9 млн манатов (рост на 8,1%), обязательное страхования от безработицы - 107,3 млн манатов (рост на 9,1%).
ГНС отмечает, что на 1 ноября 2021 года число активных налогоплательщиков составляет 654,465 тыс. (рост на 6,2% по сравнению с показателем на 1 ноября 2020 года), в том числе плательщиками НДС являются 33,7 тыс.
Б.Рустамбеков
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