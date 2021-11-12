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Здравоохранение 12.11.2021 18:51

В Азербайджане резко выросло число новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 556,430 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1774 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 30).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 397 человек.

От COVID-19 вылечились 518 105 тыс. (+2092 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 928 человек.

За сутки медики провели 13 193 тестов на коронавирус против 11 350 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 334,410 тыс. тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]