В Азербайджане резко выросло число новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 556,430 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1774 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 30).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 397 человек.
От COVID-19 вылечились 518 105 тыс. (+2092 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 928 человек.
За сутки медики провели 13 193 тестов на коронавирус против 11 350 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 334,410 тыс. тестов на COVID-19.
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