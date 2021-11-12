В Азербайджане резко выросло число новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 556,430 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1774 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 25 человек (накануне - 30).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 397 человек.

От COVID-19 вылечились 518 105 тыс. (+2092 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 928 человек.

За сутки медики провели 13 193 тестов на коронавирус против 11 350 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 334,410 тыс. тестов на COVID-19.