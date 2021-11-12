Катар будет представлять интересы США в Афганистане - Блинкен

США и Катар договорились о том, что катарское посольство будет представлять дипломатические интересы американской стороны в Афганистане, заявил в пятницу глава госдепа Энтони Блинкен.
"Сегодня мы подписываем два новых соглашения... Первое соглашение учреждает Катар как державу-покровительницу США в Афганистане", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани.
Блинкен пояснил, что, в частности, посольство Катара займется оказанием некоторых консульских услуг гражданам США.
Он отметил, что второе соглашение предусматривает сотрудничество между странами для "облегчения поездок афганцев, имеющих специальные иммиграционные визы".
Блинкен также указал, что "события в Афганистане за последние несколько месяцев усилили наше сотрудничество с Катаром, в особенности в решении самых сложных и срочных вопросов".
Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели с целью борьбы с терроризмом.
Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.
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