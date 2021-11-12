Глава МИД и министр обороны Франции предостерегли РФ от нарушения территориальной целостности Украины

Главы МИД и Минобороны Франции на встрече со своими российскими коллегами в Париже предупредили РФ о последствиях в случае нарушения территориальной целостности Украины, говорится в заявлении французской стороны.

"Оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины", - гласит заявление, опубликованное министерством иностранных дел Франции по итогам переговоров.

"Они призвали Москву вновь вернуться к переговорам в нормандском формате и согласиться на проведение министерской встречи в скором времени", - отмечается в нем.