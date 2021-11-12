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Дальнее зарубежье 12.11.2021 20:38

Глава МИД и министр обороны Франции предостерегли РФ от нарушения территориальной целостности Украины

Главы МИД и Минобороны Франции на встрече со своими российскими коллегами в Париже предупредили РФ о последствиях в случае нарушения территориальной целостности Украины, говорится в заявлении французской стороны.

"Оба министра предупредили о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины", - гласит заявление, опубликованное министерством иностранных дел Франции по итогам переговоров.

"Они призвали Москву вновь вернуться к переговорам в нормандском формате и согласиться на проведение министерской встречи в скором времени", - отмечается в нем.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТРЫ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]