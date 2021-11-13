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13.11.2021 00:12

Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведу виртуальный саммит 15 ноября, заявили в пятницу в Белом доме.

"Вечером 15 ноября президент Байден проведет виртуальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.

В нем отмечается, что оба лидера обсудят, "то, каким образом ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР".

"Также они поговорят о том, как работать вместе в тех случаях, когда наши интересы совпадают", - подчеркивает Псаки.

Ранее о возможном проведении саммита 15 ноября сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]