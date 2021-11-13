Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведу виртуальный саммит 15 ноября, заявили в пятницу в Белом доме.
"Вечером 15 ноября президент Байден проведет виртуальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.
В нем отмечается, что оба лидера обсудят, "то, каким образом ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР".
"Также они поговорят о том, как работать вместе в тех случаях, когда наши интересы совпадают", - подчеркивает Псаки.
Ранее о возможном проведении саммита 15 ноября сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.
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