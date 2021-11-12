Турция и Россия должны незамедлительно вывести свои силы из Ливии - Макрон

Москва и Анкара должны вывести своих наемников и военнослужащих с территории Ливии, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Турция и Россия должны без промедления вывести своих наемников и военные силы, чье присутствие угрожает стабильности и безопасности страны и региона", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам конференции по Ливии в Париже.
В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.
Стороны ливийского конфликта несколько лет активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наёмников из Сирии в Ливию. В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В итоге в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.
В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.
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