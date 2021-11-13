Мировых запасов нефти достаточно, чтобы страны отказались от ее закупок у Ирана - Байден

Президент США Джо Байден подтвердил сохранение американских санкций в отношении иранской нефти, мировых запасов достаточно, чтобы не закупать ее у этой исламской республики.

"В соответствии с предыдущими определениями, имеется достаточный запас нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в Иране иностранными финансовыми учреждениями или через них", - говорится в меморандуме президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Белый дом должен каждые шесть месяцев подтверждать, что мировых поставок нефти достаточно для сохранения санкций против Ирана, введенных в 2012 году при администрации президента Барака Обамы.

Наблюдатели обращают внимание, что меморандум был опубликован накануне намеченной на понедельник виртуальной встречи Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, в среднем закупая более 500 тыс. баррелей в день за последние три месяца в нарушение санкций, которые, в случае их применения, позволили бы Вашингтону отрезать тех, кто их нарушает, от экономики США.

Администрация Байдена в настоящее время не применяет эти санкции в преддверии предстоящих переговоров с Ираном о возобновлении ядерной сделки 2015 года.