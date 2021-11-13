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Оборона 13.11.2021 09:59

Решение о продлении мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане вступило в силу

Решение Великого национального собрания (парламента) Турции о продлении на год мандата на пребывание турецких военнослужащих в Азербайджане официально вступило в силу, сообщает агентство Anadolu.

"Документ, принятый на пленарном заседании высшего законодательного органа Турции 10 ноября 2021 года, был опубликован в субботу в официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete, и тем самым вступил в силу", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что благодаря успеху Азербайджана в борьбе за освобождение оккупированных Арменией земель, ситуация в регионе изменилась. В свете трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, продолжаются усилия по обеспечению стабильности на Южном Кавказе.

"Турция с самого начала активно поддерживала позицию Азербайджана в вопросе обеспечения территориальной целостности и законных прав этой страны, основанных на нормах международного права. Анкара вносит вклад не только в сохранение мира и стабильности в регионе, но и реализует важные инициативы по восстановлению экономических связей и инфраструктуры. Совестный турецко-российский центр продолжает успешную деятельность в регионе, что вносит вклад в обеспечение безопасности и восстановление атмосферы доверия между сторонами. Участие турецких военных в деятельности этого центра отвечает национальным интересам Турции, эффективной и конструктивной роли Анкары в регионе", - подчеркивается в документе.

Предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан было одобрено на пленарном заседании парламента Турции 17 ноября 2020 года. Парламент разрешил отправку военных в Азербайджан сроком на один год для выполнения обязательств, вытекающих из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Турцией и Азербайджаном, с целью установления режима прекращения огня, предотвращения нарушений, обеспечения мира и стабильности в регионе и выполнения миссии Совместного центра по контролю за прекращением огня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]