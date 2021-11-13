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СНГ 13.11.2021 10:54

Минобороны России сообщило о сопровождении российских бомбардировщиков Ту-160 британскими истребителями

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели многочасовое патрулирование над северными морями, на отдельных этапах их сопровождали истребители Великобритании, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей", - говорится в сообщении Минобороны.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - сообщили в военном ведомстве.

Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 способны нести ядерное оружие. Эти самолеты входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

В Минобороны РФ заявили, что два Ту-160 провели в полете около 15 часов, осуществили дозаправку в воздухе. Прикрытие бомбардировщиков обеспечили истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота России.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В пятницу вечером европейские СМИ со ссылкой на Минобороны Нидерландов сообщили, что самолеты F-16 ВВС Бельгии и истребители Британии были подняты в воздух для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем.

11 ноября Минобороны России сообщало, что два бомбардировщика Ту-160 провели патрулирование в воздушном пространстве Беларуси.

10 ноября над Беларусьюпролетели два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]