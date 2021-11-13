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Здравоохранение 13.11.2021 11:05

Суточная заболеваемость COVID-19 на Украине снизилась

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 тыс. 572 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 25 тыс. 415 человек, 695 пациентов скончались, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"Более 12 миллионов человек получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19. За сутки 12 ноября в Украине: зафиксировано 23 тыс. 572 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 622, медработников - 436); 299 тыс. 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 тыс. 727 человек, полностью иммунизированы - 164 тыс. 127 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 4 тыс. 564 человека; летальных исходов - 695; поправились - 25 тыс. 415 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Накануне, 12 ноября, на Украине было зафиксировано 24 тыс. 058 новых подтвержденных случаевболезни.

За все время пандемии на Украине СOVID-19 заболели 3 млн 203 тыс. 149 человек, летальных случаев - 76 тыс. 302.

С начала кампании по вакцинации привиты 12 млн 121 тыс. 804 человека, из них получили одну дозу 12 млн 121 тыс. 802 человека, полностью привиты 8 млн 586 тыс. 461 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]