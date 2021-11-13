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Дальнее зарубежье 13.11.2021 11:17

В преддверии саммита КНР-США главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили Тайвань и ряд мировых проблем - МИД Китая

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе состоявшейся телефонной беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном изложил позицию Китая по Тайваню "в ответ на недавние неправильные слова и действия Соединенных Штатов" по этой проблеме, сообщил в субботу МИД КНР.

"Ван И сказал, что история и реальность полностью доказали, что "независимость Тайваня" является самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что любая поддержка сил, выступающих за независимость острова, способствует нарушению мира в проливе "и, в конечном итоге, будут иметь последствия".

По его словам, "если США действительно хотят сохранить мир в Тайваньском проливе, они должны четко и решительно выступать против любых действий, направленных на "независимость Тайваня", придерживаться политики одного Китая в действия и "прекратить посылать неправильные сигналы силам "независимости Тайваня".

Стороны также обменялись мнениями по таким вопросам, как энергетическая безопасность, изменение климата и ядерная программа Ирана, и договорились поддерживать диалог по решению различных глобальных проблем, отмечается в сообщении китайского МИД.

Ван И, коснувшись предстоящей виртуальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, сказал, что она "является не только крупным событием в китайско-американских отношениях, но и крупным событием в международных отношениях". По его словам, народы двух стран и мировое сообщество надеются, что на встрече будут достигнуты результаты, который принесут пользу как Китаю и США, так и всему миру.

Встреча лидеров двух стран намечена на вторник по пекинскому и понедельник по вашингтонскому времени. Временная разница между Пекином и Вашингтоном составляет 13 часов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]