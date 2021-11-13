В Таджикистане полностью вакцинировано от COVID-19 почти 40% населения - Минздрав

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает, чтопо состоянию на 12 ноябряв республике вакцинированы 2 млн 758 тыс. 384 человека, или 47,3% населения страны.

По данным ведомства, вторую дозу вакцины получили 2 млн 265 тыс. 815, или 38,9% жителей. В столице страны, городе Душанбе, кампания иммунизации населения выполнена на 100,4%.

Решением Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 от 3 июля вакцинация против коронавируса для граждан с 18 лет является обязательной.