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Здравоохранение 13.11.2021 11:51

В Таджикистане полностью вакцинировано от COVID-19 почти 40% населения - Минздрав

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает, чтопо состоянию на 12 ноябряв республике вакцинированы 2 млн 758 тыс. 384 человека, или 47,3% населения страны.

По данным ведомства, вторую дозу вакцины получили 2 млн 265 тыс. 815, или 38,9% жителей. В столице страны, городе Душанбе, кампания иммунизации населения выполнена на 100,4%.

Решением Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 от 3 июля вакцинация против коронавируса для граждан с 18 лет является обязательной.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]