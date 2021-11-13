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СНГ 13.11.2021 12:11

Путин сообщил о готовности Лукашенко и Меркель к диалогу по миграционному кризису на границе ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент БеларусиАлександр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель готовы идти на диалог друг с другом.

В интервью журналисту Павлу Зарубину и программе "Москва. Кремль. Путин" президент РФ дал свою оценку событиям на границе между Евросоюзом и Беларусью.

Путин выразил надежду, что в ближайшее время произойдет прямой контакт белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии.

"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал Путин, слова которого приводятся на сайте телеканала Vesti.ru.

При этом, по словам президента РФ, не стоит забывать, откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами, Беларусьне является "первооткрывателем этих проблем".

"Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше там афганцев", - сказал президент.

Это военно-политические причины, отметил Путин, но есть и экономические проблемы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]