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СНГ 13.11.2021 12:26

Путин: Россия не имеет отношения к кризису на белорусской границе

Президент России Владимир Путин заявил, что ни РФ, ни российские авиакомпании не связаны с миграционным кризисом, который сложился на западных границах Беларуси.

"Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно не при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей - вообще, ни одна наша компания не возит", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось по телеканалу Россия-24 (ВГТРК) в субботу.

Путин добавил, чтопо словам президента БеларусиАлександра Лукашенко, не возит мигрантов к границе и "Белавиа", а ключевое звено в организации перевозок находится в ЕС.

"Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич (сказал - ИФ), тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - сказал Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]