Путин: Россия не имеет отношения к кризису на белорусской границе

Президент России Владимир Путин заявил, что ни РФ, ни российские авиакомпании не связаны с миграционным кризисом, который сложился на западных границах Беларуси.
"Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно не при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей - вообще, ни одна наша компания не возит", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось по телеканалу Россия-24 (ВГТРК) в субботу.
Путин добавил, чтопо словам президента БеларусиАлександра Лукашенко, не возит мигрантов к границе и "Белавиа", а ключевое звено в организации перевозок находится в ЕС.
"Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич (сказал - ИФ), тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели. Да, действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны, но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза", - сказал Путин.
В результате нападения армянских террористов около города Шуша ранены трое азербайджанских военных - заявление
Решение о продлении мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане вступило в силу
Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "BB +", прогноз – "Стабильный"
Мировых запасов нефти достаточно, чтобы страны отказались от ее закупок у Ирана - Байден
Безопасность газоснабжения Германии обеспечена, заявляют в Берлине в ответ на угрозу Лукашенко
Ученые предлагают имплантировать электроды в мозг для лечения психических заболеваний
Президент COP26 надеется, что окончательная версия соглашения по климату будет принята к вечеру субботы
В России за сутки выявлено более 39,2 тыс. новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог