В России за сутки выявлено более 39,2 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 39 тыс. 256 случаев, это на 867 случаев меньше, чем было выявлено накануне, умерза сутки 1 тыс. 241 человек, это новый антирекорд по летальности за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 39 тыс. 256 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 688 (9,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в Россиибыл обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19, скончался 1 тыс. 241 пациент, предыдущее максимальное значение - 1 тыс. 239 умерших - было зафиксировано 10 ноября. Больше всего смертей в Москве - 97, в Санкт-Петербурге - 70, в Московской области - 53.
В этих же регионах фиксируется самый высокий суточный прирост новых заболевших, хотя в столице было выявлено на 19% случаев меньше, чем накануне в пятницу - 4 тыс. 185. В Петербурге за сутки заболели 3 тыс. 273 человека, в Московской области - 2 тыс. 891.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 031 тыс. 851 случай коронавирусной инфекции, 254 тыс. 167 умерших и 7 млн 754 тыс. 764 выписанных, в том числе 33 тыс. 803 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 597 в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 216,3 млн тестов на COVID-19, из них 666 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 943 тыс. 666 человек.
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