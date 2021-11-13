В результате нападения армянских террористов около города Шуша ранены трое азербайджанских военных - заявление

По факту провокации армянских террористов в отношении военнослужащих азербайджанской армии возбуждено уголовное дело, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана, распространенном в субботу.
"13 ноября 2021 года в 07:12 гражданин Армении Норайр Мирзоян 1975 года рождения и другие лица, направляющиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER, вышли из машины вблизи села Дашалты (близ города Шуша - ИФ) и бросили гранату в сторону военнослужащих N-ской воинской части Азербайджана и российского миротворческого контингента, поставив под угрозу жизни людей. Граната РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества были приобретены ими в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства", - отмечается в сообщении.
В результате атаки сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили ранения различной степени тяжести.
"По данному факту Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса 29, 120.2.1 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 29, 120.2.3 (покушение на убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 29, 120.2.4 ( покушение на убийство совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 214.2.3 (терроризм-совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) и другим статьям. В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия", - подчеркивается в заявлении.
А.Салаева
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