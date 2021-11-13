Президент COP26 надеется, что окончательная версия соглашения по климату будет принята к вечеру субботы

Очередной черновой вариант соглашения на международной конференции ООН по климату (СОР26) в Глазго планируется опубликовать в течение первой половины субботы, информирует британская телерадиокорпорация BBCсо ссылкой на президента СОР26 Алока Шарму.
При этом он выразил надежду на то, что окончательную версию соглашения делегатам удастся принять к вечеру субботы.
Изначально крайний срок подписания этого соглашения был назначен на пятницу на 18:00 по местному времени (22:00), но участники не смогли уложиться в эти рамки.
Sky News в свою очередь напомнил, что в прошлом климатические саммиты также далеко не всегда заканчивались вовремя: из 26 проведенных саммитов всего семь закончились, как и планировалось по расписанию, в пятницу, 14 завершились в субботу и пять проводились до воскресенья.
Конференция затягивается в связи с тем, что страны-участницы не могут прийти к компромиссу о финальном документе. Многие страны говорят о том, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и должен оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.
COP26 началась в Глазго 31 октября. Согласно первоначальному проекту соглашения по итогам конференции, появившемуся в среду, участники COP26 подтвердили приверженность цели не допустить роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градусов по Цельсию.
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