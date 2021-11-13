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СНГ 13.11.2021 14:58

Путин считает антигуманными действия польских пограничников в отношении мигрантов

Действия польских пограничников по отношению к мигрантам не вяжутся с идеями гуманизма, провозглашенные в политике западных соседей России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда на границе между Беларусьюи Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся... Ну, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось по телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

"Честно говоря, когда смотрю, мне прежде детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью, а они сидят там без средств к существованию, они заканчиваются. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то из ниоткуда не берутся, они только тратятся людьми, которые сидят на границе. Да, людей жалко, конечно. Я сейчас говорю не о причинах, не о том, что там происходит. Жалко людей, безусловно", - отметил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]