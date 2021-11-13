Путин считает антигуманными действия польских пограничников в отношении мигрантов

Действия польских пограничников по отношению к мигрантам не вяжутся с идеями гуманизма, провозглашенные в политике западных соседей России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда на границе между Беларусьюи Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся... Ну, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось по телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

"Честно говоря, когда смотрю, мне прежде детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью, а они сидят там без средств к существованию, они заканчиваются. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то из ниоткуда не берутся, они только тратятся людьми, которые сидят на границе. Да, людей жалко, конечно. Я сейчас говорю не о причинах, не о том, что там происходит. Жалко людей, безусловно", - отметил Путин.