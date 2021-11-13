Путин считает антигуманными действия польских пограничников в отношении мигрантов

Действия польских пограничников по отношению к мигрантам не вяжутся с идеями гуманизма, провозглашенные в политике западных соседей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда на границе между Беларусьюи Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся... Ну, как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин", которое транслировалось по телеканалу Россия-24 (ВГТРК).
"Честно говоря, когда смотрю, мне прежде детей жалко. Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью, а они сидят там без средств к существованию, они заканчиваются. Так-то они приезжают достаточно обеспеченные, но деньги-то из ниоткуда не берутся, они только тратятся людьми, которые сидят на границе. Да, людей жалко, конечно. Я сейчас говорю не о причинах, не о том, что там происходит. Жалко людей, безусловно", - отметил Путин.
Марков: Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана
Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко
Марков: Россия всегда признавала, что Карабах - это территория Азербайджана
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Решение о привлечении Украины к процессу сертификации "Северного потока 2" пока не вынесено - немецкий регулятор
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 4,9%, инфляция - 7,6% - Fitch
Aэробус рейса Владивосток-Москва с неисправным шасси благополучно сел в "Шереметьево"
Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Ученые предлагают имплантировать электроды в мозг для лечения психических заболеваний
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог