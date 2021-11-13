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ТЭК 13.11.2021 15:09

Решение о привлечении Украины к процессу сертификации "Северного потока 2" пока не вынесено - немецкий регулятор

Германское Федеральное сетевое агентство пока не вынесло решения по запросу Украины о привлечении ее к процессу сертификации "Северного потока 2", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена", - сказал он.

Ранее агентство подтвердило, что Украина просит привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока 2".

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф "Интерфаксу" 8 ноября.

По регламенту агентства, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]