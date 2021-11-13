Германское Федеральное сетевое агентство пока не вынесло решения по запросу Украины о привлечении ее к процессу сертификации "Северного потока 2", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.
"Решение о запросе на привлечение пока не принято. Дата решения не определена", - сказал он.
Ранее агентство подтвердило, что Украина просит привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока 2".
"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC газотранспортная система Украины подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф "Интерфаксу" 8 ноября.
По регламенту агентства, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.
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