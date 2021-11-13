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СНГ 13.11.2021 15:25

Путин: я не слышал настойчивых предложений о встрече лидеров "нормандской четверки"

Президент РоссииВладимир Путин заявил, что не слышал в последнее время настойчивых предложений по проведению саммита "нормандской четверки".

"Я последних настойчивых предложений на этот счёт не слышал, хотя мы это обсуждаем", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину и программе "Москва.Кремль.Путин", которое транслировалось на телеканале " Россия 24" (ВГТРК).

При этом глава государства отметил, что и других механизмов нет. "И эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но эти механизмы нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим", - сказал президент РФ.

В переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе участвуют Украина, Германия, Франция и Россия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]