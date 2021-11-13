Президент РоссииВладимир Путин заявил, что не слышал в последнее время настойчивых предложений по проведению саммита "нормандской четверки".

"Я последних настойчивых предложений на этот счёт не слышал, хотя мы это обсуждаем", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину и программе "Москва.Кремль.Путин", которое транслировалось на телеканале " Россия 24" (ВГТРК).

При этом глава государства отметил, что и других механизмов нет. "И эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но эти механизмы нужно использовать для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению тех проблем, о которых мы сейчас говорим", - сказал президент РФ.

В переговорах в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе участвуют Украина, Германия, Франция и Россия.