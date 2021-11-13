Активные действия кораблей ВМС США и самолетов-разведчиков НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря - Минобороны России

Минобороны России сообщило, что продолжает отслеживать военную активность со стороны США в Черноморском регионе.
"Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении российского военного ведомства, распространенном в субботу.
Там отметили, что действия США носят агрессивный характер.
"Эсминец с управляемым ракетными оружие "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца (Румыния)", - отметили в Минобороны.
Там заявили, что контроль за действиями американских кораблей в Чёрном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".
"Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркивается в сообщении.
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