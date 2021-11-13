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СНГ 13.11.2021 16:03

Активные действия кораблей ВМС США и самолетов-разведчиков НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря - Минобороны России

Минобороны России сообщило, что продолжает отслеживать военную активность со стороны США в Черноморском регионе.

"Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении российского военного ведомства, распространенном в субботу.

Там отметили, что действия США носят агрессивный характер.

"Эсминец с управляемым ракетными оружие "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца (Румыния)", - отметили в Минобороны.

Там заявили, что контроль за действиями американских кораблей в Чёрном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".

"Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркивается в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]