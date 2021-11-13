Коротченко: совершивший теракт около города Шуша должен быть передан азербайджанской стороне

Российские эксперты и политологи считают сегодняшний инцидент около города Шуша терактом против азербайджанских военных.
"Сегодня был совершен теракт против азербайджанских военных. Армянский террорист бросил ручную гранату на пост азербайджанских военных, рядом с которым находится и пост российских миротворцев", - заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в субботу в Шуше на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе".
Как передает "Интерфакс-Азербайджан", по мнению Коротченко, армянский террорист должен быть передан азербайджанской стороне, доставлен в Баку и в отношении него должны быть проведены следственные мероприятия.
По его мнению, данный инцидент требует незамедлительного и безосновательного выполнения пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года - разоружение всех незаконных армянских формирований, которые все еще остаются в Карабахе. "Иначе это как раковая опухоль, дающая метастазы в виде терактов", - отметил он.
Коротченко считает, что если не разоружить незаконные армянские формирования, то это приведет к повторению терактов и их масштабированию.
По его словам, цель провокации - столкнуть азербайджанских и российских военных в Карабахе.
Сергей Марков, директор Института политических исследований, на конференции заявил: "Сегодняшний теракт около города Шуша против азербайджанских военных актуализирует вопрос о том, что госструктуры Азербайджана должны получить возможность принимать участие в обеспечении контроля при передвижении через Лачинский коридор. Лачинский коридор - это территория Азербайджана. Необходимо не допустить использование этого коридора против Азербайджана и азербайджанских военных, пресекать возможные провокации".
13 ноября армянский террорист атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты около города Шуша и был задержан российскими миротворцами. По данному факту Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело.
"13 ноября 2021 года в 07:12 гражданин Армении Норайр Мирзоян 1975 года рождения и другие лица, направляющиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER, вышли из машины вблизи села Дашалты (близ города Шуша - ИФ) и бросили гранату в сторону военнослужащих N-ской воинской части Азербайджана и российского миротворческого контингента, поставив под угрозу жизни людей. Граната РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества были приобретены ими в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства", - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.
В результате атаки ранения различной степени тяжести получили сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека).
А.Азизов
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Решение о привлечении Украины к процессу сертификации "Северного потока 2" пока не вынесено - немецкий регулятор
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 4,9%, инфляция - 7,6% - Fitch
Aэробус рейса Владивосток-Москва с неисправным шасси благополучно сел в "Шереметьево"
Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Ученые предлагают имплантировать электроды в мозг для лечения психических заболеваний
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Новый глава Минобороны Украины решил ускорить создание базы ВМС "Восток" на Азовском море
Активные действия кораблей ВМС США и самолетов-разведчиков НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря - Минобороны России
Путин: я не слышал настойчивых предложений о встрече лидеров "нормандской четверки"
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог