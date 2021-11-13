Коротченко: совершивший теракт около города Шуша должен быть передан азербайджанской стороне

Российские эксперты и политологи считают сегодняшний инцидент около города Шуша терактом против азербайджанских военных.

"Сегодня был совершен теракт против азербайджанских военных. Армянский террорист бросил ручную гранату на пост азербайджанских военных, рядом с которым находится и пост российских миротворцев", - заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в субботу в Шуше на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе".

Как передает "Интерфакс-Азербайджан", по мнению Коротченко, армянский террорист должен быть передан азербайджанской стороне, доставлен в Баку и в отношении него должны быть проведены следственные мероприятия.

По его мнению, данный инцидент требует незамедлительного и безосновательного выполнения пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года - разоружение всех незаконных армянских формирований, которые все еще остаются в Карабахе. "Иначе это как раковая опухоль, дающая метастазы в виде терактов", - отметил он.

Коротченко считает, что если не разоружить незаконные армянские формирования, то это приведет к повторению терактов и их масштабированию.

По его словам, цель провокации - столкнуть азербайджанских и российских военных в Карабахе.

Сергей Марков, директор Института политических исследований, на конференции заявил: "Сегодняшний теракт около города Шуша против азербайджанских военных актуализирует вопрос о том, что госструктуры Азербайджана должны получить возможность принимать участие в обеспечении контроля при передвижении через Лачинский коридор. Лачинский коридор - это территория Азербайджана. Необходимо не допустить использование этого коридора против Азербайджана и азербайджанских военных, пресекать возможные провокации".

13 ноября армянский террорист атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты около города Шуша и был задержан российскими миротворцами. По данному факту Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело.

"13 ноября 2021 года в 07:12 гражданин Армении Норайр Мирзоян 1975 года рождения и другие лица, направляющиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER, вышли из машины вблизи села Дашалты (близ города Шуша - ИФ) и бросили гранату в сторону военнослужащих N-ской воинской части Азербайджана и российского миротворческого контингента, поставив под угрозу жизни людей. Граната РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества были приобретены ими в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства", - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека).

А.Азизов