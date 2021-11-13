Министр обороны Украины Алексей Резниковзаявил, что даст соответствующие поручения для ускорения строительства базы Военно-морских сил ВСУ "Восток" на Азовском море.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время рабочей поездки в субботу в Бердянск (Запорожская область) ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.
"Развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия с партнерами. По окончанию поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - подчеркнул министр обороны.
Резников напомнил, что в настоящее время два американских патрульных катера класса типа Island морским путем осуществляют переход на Украину.
"Отмечу, что два катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Следует отметить наше сотрудничество со стратегическим партнером в Черном море - Турцией. Недавно на вооружение ВМС поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для нужд нашего флота. Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун". От себя лично сделаю все, что от меня зависит, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство по защите южных рубежей", - заявил глава Минобороны.
В свою очередь командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что на баланс Минобороны будет передан участок в 3,04 га, где будет размещено командование базы "Восток", два дивизиона кораблей, а именно: дивизион малых бронированных артиллерийских и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.
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