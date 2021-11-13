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Карабах 13.11.2021 17:13

Марков: Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана

Город Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана, поскольку нет никаких сомнений, что планы президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий страны будут претворены в жизнь", - сказал Марков в субботу на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

"Шуша вернулась на родину – в Азербайджан, и мы очень рады этому", - подчеркнул он.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]