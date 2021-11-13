Город Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана, поскольку нет никаких сомнений, что планы президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий страны будут претворены в жизнь", - сказал Марков в субботу на конференции "Проблемы укрепления мира на Южном Кавказе" в городе Шуша.

"Шуша вернулась на родину – в Азербайджан, и мы очень рады этому", - подчеркнул он.

А.Азизов