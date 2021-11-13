Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 81.59 0.25 Brent 82.87 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.11.2021 18:00

Один человек погиб, двое ранены в результате подрыва автомобиля в Кабуле

В субботу в результате подрыва автомобиля на западе Кабула погиб один человек, ранены двое, сообщил официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

"Сегодня в районе Даште-Барчи города Кабул в результате взрыва автомобиля один мирный житель погиб, двое получили ранения", - написал Муджахид в Twitter.

"В настоящее время ведется расследование, выясняется характер и причина взрыва", - сообщил представитель талибов.

Ранее о взрыве на западе Кабула со ссылкой на свидетелей инцидента сообщили местные СМИ, отмечая, что инцидент произошел в квартале Махтаб-Кала района Даште-Барчи. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Западная часть афганской столицы заселена преимущественно хазарийцами - шиитами. Этот район ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]