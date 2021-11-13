Один человек погиб, двое ранены в результате подрыва автомобиля в Кабуле

В субботу в результате подрыва автомобиля на западе Кабула погиб один человек, ранены двое, сообщил официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.
"Сегодня в районе Даште-Барчи города Кабул в результате взрыва автомобиля один мирный житель погиб, двое получили ранения", - написал Муджахид в Twitter.
"В настоящее время ведется расследование, выясняется характер и причина взрыва", - сообщил представитель талибов.
Ранее о взрыве на западе Кабула со ссылкой на свидетелей инцидента сообщили местные СМИ, отмечая, что инцидент произошел в квартале Махтаб-Кала района Даште-Барчи. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Западная часть афганской столицы заселена преимущественно хазарийцами - шиитами. Этот район ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство".
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