Один человек погиб, двое ранены в результате подрыва автомобиля в Кабуле

В субботу в результате подрыва автомобиля на западе Кабула погиб один человек, ранены двое, сообщил официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

"Сегодня в районе Даште-Барчи города Кабул в результате взрыва автомобиля один мирный житель погиб, двое получили ранения", - написал Муджахид в Twitter.

"В настоящее время ведется расследование, выясняется характер и причина взрыва", - сообщил представитель талибов.

Ранее о взрыве на западе Кабула со ссылкой на свидетелей инцидента сообщили местные СМИ, отмечая, что инцидент произошел в квартале Махтаб-Кала района Даште-Барчи. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Западная часть афганской столицы заселена преимущественно хазарийцами - шиитами. Этот район ранее неоднократно подвергался нападению со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство".