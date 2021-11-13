Беларусьхотела бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявляет президент республики Александр Лукашенко.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Президент Беларуситакже напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", - добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную". Также глава государства предположил, как на территории Беларусимогли бы развиваться военные действия.

"У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле", - заявил Лукашенко.

"Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы", - добавил он.