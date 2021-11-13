Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе

Президент БеларусиАлександр Лукашенко отверг обвинения в создании и финансировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
"Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море? Мне что, некуда деньги девать? И вообще: факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол", - сказал Лукашенко в интервью российскому изданию "Национальная оборона".
"Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.
Ситуация на границе Польши и Беларусиосложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусьпопасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минскв том, что именно онсоздалхаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют власти Беларусив организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана
Марков: Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана
Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко
Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Решение о привлечении Украины к процессу сертификации "Северного потока 2" пока не вынесено - немецкий регулятор
Тамбурин фронтмена группы Oasis продали на аукционе за 3,6 тыс. фунтов
В Азербайджане 44% населения полностью привито от COVID-19
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог