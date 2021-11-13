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СНГ 13.11.2021 18:34

Лукашенко отрицает обвинения в миграционном кризисе

Президент БеларусиАлександр Лукашенко отверг обвинения в создании и финансировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

"Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море? Мне что, некуда деньги девать? И вообще: факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол", - сказал Лукашенко в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

"Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен", - добавил он.

Ситуация на границе Польши и Беларусиосложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусьпопасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минскв том, что именно онсоздалхаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларусив организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]