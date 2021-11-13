В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 001 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 558 тыс. 431, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 334 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 19 человек (накануне - 25). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 416 человек.

От COVID-19 вылечились 520 тыс. 250 человек, в том числе 2 тыс. 145 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 765 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 099 тестов на коронавирус против 13 тыс. 193 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 347 тыс. 509 тестов на COVID-19.

А.Салаева