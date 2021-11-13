В Азербайджане 44% населения полностью привито от COVID-19

В Азербайджане около 5 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 13 ноября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 018 тыс. 158 человек, две дозы - 4 млн 473 тыс. 436 человек.

Общее число сделанных доз составляет 10 млн 062 тыс. 192.

Население Азербайджана на 1 сентября 2021 года составляло 10 млн 145 тыс. 081 человек. Таким образом, по состоянию на 13 ноября полностью привито 44,1% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева