В Азербайджане 44% населения полностью привито от COVID-19

В Азербайджане около 5 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
По данным на 13 ноября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 018 тыс. 158 человек, две дозы - 4 млн 473 тыс. 436 человек.
Общее число сделанных доз составляет 10 млн 062 тыс. 192.
Население Азербайджана на 1 сентября 2021 года составляло 10 млн 145 тыс. 081 человек. Таким образом, по состоянию на 13 ноября полностью привито 44,1% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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