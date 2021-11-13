Россия вряд ли поставит Минску оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", заявил "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
"Думаю, что не пойдет. Не в интересах наших эскалировать ситуацию сейчас", - сказал Бужинский, отвечая на вопрос, пойдет ли Россия на поставку комплексов "Искандер" в Беларусь.
"Понимаете, если мы начнем сейчас размещать, то что мешает тогда американцам разместить свои ракеты где-нибудь в Польше или в Прибалтике", - сказал Бужинский.
Ранее в субботу президент БеларусиАлександр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия - ИФ), потому что наш "Полонез" - до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", - заявил Лукашенко в интервью журналу "Национальная оборона".
ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. "Искандер-М" пришел на смену оперативно-тактическому комплексу "Точка-У".
CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушала ДРСМД.
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