Глава Минюста Грузии объяснил депутату Европарламента причины отказа во встрече с Саакашвили

Глава грузинского Минюста Рати Брегадзев письменной форме ответил на требование депутата Европарламента от Польши Анны Фотыги позволить ей навестить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси.

В письме, текст которого распространила в субботу пресс-служба Минюста Грузии, Брегадзе объясняет причины, по которым Фотыге было отказано в этой встрече с Саакашвили, и просит ее уточнить, что она имела в виду, когда написала в письме к Минюсту, что ранее уже посещала "политических заключенных".

"В вашем письме вы упомянули о ваших прошлых визитах к "политическим заключенным". Будем благодарны, если разъясните, что вы имеете в виду под этим термином, с учетом того, что за период нахождения партии "Грузинская мечта" у власти ни Европейским судом по правам человека, ни каким-либо другим институтом ни один заключенный в Грузии не был признан таковым (политическим заключенным)", - сказано в письме Брегадзе.

При этом, по словам министра, исходя из состояния здоровья Саакашвили, который по-прежнему отказывается принять жизненно важное медицинское обслуживание, а также в связи с обеспечением его безопасности, визиты к заключенному осуществляются в соответствии с кодексом о заключении под стражу.

Брегадзе отмечает, что Саакашвили пользуется всеми правами, которыми по законодательству Грузии обеспечены все осужденные/обвиняемые, к нему был осуществлен до сегодняшнего дня 201 визит, что говорит о "прозрачности" властей Грузии.

Таким образом Брегадзе ответил на заявление Фотыги, которая в беседе с журналистами усомнилась в прозрачности грузинских властей из-за того, что ее не пропустили к Саакашвили.

Глава Минюста также напомнил, что за состоянием здоровья Саакашвили в 24-часовом режиме следят врачи.

В субботу представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) подвергли критике власти за отказ допускать Фотыгу к Саакашвили.

"То, что было сделано в отношении Анны Фотыги, это же глупость. Власти направляют страну к международной изоляции", - сказал журналистам один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.