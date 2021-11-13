Власти Дели объявили о закрытии школ на неделю из-за повышенного уровня загрязнения воздуха в столице Индии, сообщает в субботу Times of India.
"С понедельника школы будут закрыты, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом", - приводит издание слова первого министра Дели Арвинда Кеджривала.
Кроме того, по распоряжению столичных властей на четыре дня приостановлены любые строительные работы, а все государственным служащим предписано перейти на работу из дома. Частный бизнес должен будет придерживаться этого правила "по мере возможности".
В субботу в Дели было зафиксировано резкое увеличение загрязненности воздуха, которое в итоге превысило уровень нормы в 20 раз.
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана
Марков: Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана
Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко
Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Решение о привлечении Украины к процессу сертификации "Северного потока 2" пока не вынесено - немецкий регулятор
Тамбурин фронтмена группы Oasis продали на аукционе за 3,6 тыс. фунтов
В Азербайджане 44% населения полностью привито от COVID-19
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог