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Транспорт и связь 13.11.2021 19:35

Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря

Ракета "Протон-М" 6 декабря выведет на орбиту с космодрома Байконур два спутника связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", сообщили в "Роскосмосе".

"(Запуск - ИФ) запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]