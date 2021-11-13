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13.11.2021 20:01

Тамбурин фронтмена группы Oasis продали на аукционе за 3,6 тыс. фунтов

Тамубрин бывшего вокалиста британской группы Oasis Лиама Галлахера, на котором он играл во время записи альбома "(What`s The Story) Morning Glory" (1995 год), был продан на аукционе Hansons auctioneers за 3,6 тыс. фунтов ($4,8 тыс.),сообщаеттелеканал BBC News.

Инструмент первоначально оценили в 300-500 фунтов ($402-$671), таким образом, в ходе торгов цена его увеличилась примерно в семь раз.

Ник Брайн, который отвечал за звук во время записи альбома Oasis на студии Rockfield, рассказал, что к концу работы тамбурин сильно износился и инструмент собирались выбросить, но он настоял на том, чтобы сохранить его.

"(What`s The Story) Morning Glory" был вторым студийным альбомом Oasis. В него вошли такие песни, ставшие впоследствии знаменитыми по всему миру, как Wonderwall, Don`t Look Back in Anger, Champagne Supernova и Morning Glory.

Группа Oasis распалась в 2009 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]