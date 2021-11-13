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Регион 13.11.2021 20:40

Хорошая сделка по ядерной программе требует эффективной отмены санкций против Ирана – Глава МИД

Хорошее соглашение (по ядерной программе - ИФ) требует эффективной и поддающейся проверке отмены санкций, а также полного возвращения сторон к своим обязательствам, написал на своей странице в Instagram министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян.

"Я напоминаю, что действия и нарушения законов со стороны США, включая новые санкции, сделали предоставление объективных гарантий со стороны Штатов неизбежной необходимостью", - приводит слова главы МИД агентство ИРНА.

Он добавил, что замглавы МИД Ирана Али Багери Кани провел "откровенные и полезные консультации в европейских столицах".

"Я убежден, что если противоположные стороны проявят в Вене конструктивный и серьезный подход, то возможно достижение хорошего соглашения в краткосрочной перспективе. Иран не собирается оставаться в тупике, который был создан на прошлых раундах переговоров", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и мировыми державами возобновятся в Вене 29 ноября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]