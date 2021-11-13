Хорошая сделка по ядерной программе требует эффективной отмены санкций против Ирана – Глава МИД

Хорошее соглашение (по ядерной программе - ИФ) требует эффективной и поддающейся проверке отмены санкций, а также полного возвращения сторон к своим обязательствам, написал на своей странице в Instagram министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян.

"Я напоминаю, что действия и нарушения законов со стороны США, включая новые санкции, сделали предоставление объективных гарантий со стороны Штатов неизбежной необходимостью", - приводит слова главы МИД агентство ИРНА.

Он добавил, что замглавы МИД Ирана Али Багери Кани провел "откровенные и полезные консультации в европейских столицах".

"Я убежден, что если противоположные стороны проявят в Вене конструктивный и серьезный подход, то возможно достижение хорошего соглашения в краткосрочной перспективе. Иран не собирается оставаться в тупике, который был создан на прошлых раундах переговоров", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе между Ираном и мировыми державами возобновятся в Вене 29 ноября.