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Регион 13.11.2021 20:49

Грузинская оппозиция на акции в Тбилиси требовала освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент

В Тбилиси на площади перед зданием парламента в субботу прошла акция сторонников оппозиции, в том числе организованно прибывших из регионов, с требованиями госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и назначения досрочных парламентских выборов.

Как передал корреспондент "Интерфакса", на акции собралось несколько сотен человек. К прежним требованиям оппозиционеров добавилось еще одно - освобождение Саакашвили из заключения и возвращение ему грузинского гражданства.

Выступавшие на акции активисты оппозиции говорили о том, что борьба "против антинародного режима" будет продолжена до победного конца, утверждали, что нынешние грузинские власти "действуют по указке Кремля". Вместе с тем выступавшие заявляли, что движение протеста должно стать массовым.

"Молчаливая позиция - это пособничество в убийстве президента Михаила Саакашвили", - заявила на акции тележурналистка, активистка оппозиции Нанука Жожолиани.

Реальный лидер радикальной грузинской оппозиции, председатель основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил на акции, что план протестного движения - это проведение ежедневных акций против властей.

"Если бы у нас были разумные власти, они давно сделали бы шаги в направлении согласия в обществе, но мы имеем дело с "нечеловеками", поэтому мы должны продолжать ежедневную борьбу с антинародным режимом", - сказал Мелия.

Он заявил и том, что сегодняшняя борьба оппозиции с властями в Грузии - "это борьба между цивилизациями Запада и России".

"Завтра пройдут несколько наших акций протеста и не только в Тбилиси. Состоится акция молодежной организации "Позор", - сказал Мелия.

Сегодняшняя акция у здания парламента завершилась без инцидентов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]