Грузинская оппозиция на акции в Тбилиси требовала освобождения Саакашвили и назначения досрочных выборов в парламент

В Тбилиси на площади перед зданием парламента в субботу прошла акция сторонников оппозиции, в том числе организованно прибывших из регионов, с требованиями госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику и назначения досрочных парламентских выборов.
Как передал корреспондент "Интерфакса", на акции собралось несколько сотен человек. К прежним требованиям оппозиционеров добавилось еще одно - освобождение Саакашвили из заключения и возвращение ему грузинского гражданства.
Выступавшие на акции активисты оппозиции говорили о том, что борьба "против антинародного режима" будет продолжена до победного конца, утверждали, что нынешние грузинские власти "действуют по указке Кремля". Вместе с тем выступавшие заявляли, что движение протеста должно стать массовым.
"Молчаливая позиция - это пособничество в убийстве президента Михаила Саакашвили", - заявила на акции тележурналистка, активистка оппозиции Нанука Жожолиани.
Реальный лидер радикальной грузинской оппозиции, председатель основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил на акции, что план протестного движения - это проведение ежедневных акций против властей.
"Если бы у нас были разумные власти, они давно сделали бы шаги в направлении согласия в обществе, но мы имеем дело с "нечеловеками", поэтому мы должны продолжать ежедневную борьбу с антинародным режимом", - сказал Мелия.
Он заявил и том, что сегодняшняя борьба оппозиции с властями в Грузии - "это борьба между цивилизациями Запада и России".
"Завтра пройдут несколько наших акций протеста и не только в Тбилиси. Состоится акция молодежной организации "Позор", - сказал Мелия.
Сегодняшняя акция у здания парламента завершилась без инцидентов.
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана
Марков: Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана
Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко
Авиационный регулятор КНР готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX
Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"
В Китае призвали всех недавно прибывших из-за рубежа не посещать Пекин во избежание распространения COVID-19
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 252,9 млн
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог