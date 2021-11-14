Правительство Японии готовится к новой волне COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство готовится противостоять возможной новой волне распространения коронавирусной инфекции в стране зимой нынешнего года.
Он изложил журналистам план по увеличению количества больничных коек и медицинских ресурсов в рамках подготовки к возможному росту числа заболеваний.
"Параллельно с укреплением медицинской системы мы с декабря будем использовать ИТ-системы для обнародования количества больничных коек и условий в каждой больнице", - сказал Кисида.
После того, как пятая волна распространения инфекции почти захлестнула Японию этим летом, число заболеваний коронавирусом и вызываемых им смертей удалось резко сократить благодаря высоким темпам вакцинации, которая уже охватила более 70% населения.
В то же время эксперты считают новую волну распространения вируса в стране неизбежной.
"Шестая волна - это вопрос "когда", а не "если", - сказал профессор Университета Киото Юки Фурусэ.
Он отметил: "Поскольку нынешняя ситуация в Японии спокойная, кажется, сейчас можно снять некоторые ограничения. Однако меня беспокоит, смогут ли люди при необходимости снова вернуться в "состояние добровольного самоограничения".
За время пандемии в COVID-19 в Японии зафиксировано 1,72 млн случаев заболевания при 18,3 летальных исходах.
ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района – Минобороны Азербайджана
Марков: Шуша станет одной из туристических жемчужин Азербайджана
Армению необходимо принудить к выполнению обязательств по Карабаху – Коротченко
Авиационный регулятор КНР готовится разрешить китайским авиакомпаниям летать на Боингах 737 MAX
Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Саакашвили не может встать с кровати - личный врач экс-президента Грузии
Россия и ОАЭ обсуждают модернизацию комплексов ПВО "Панцирь" - Шугаев
Глава британского МИД обвинила Россию в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог