Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 81.59 0.25 Brent 82.87 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 14.11.2021 08:59

Правительство Японии готовится к новой волне COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство готовится противостоять возможной новой волне распространения коронавирусной инфекции в стране зимой нынешнего года.

Он изложил журналистам план по увеличению количества больничных коек и медицинских ресурсов в рамках подготовки к возможному росту числа заболеваний.

"Параллельно с укреплением медицинской системы мы с декабря будем использовать ИТ-системы для обнародования количества больничных коек и условий в каждой больнице", - сказал Кисида.

После того, как пятая волна распространения инфекции почти захлестнула Японию этим летом, число заболеваний коронавирусом и вызываемых им смертей удалось резко сократить благодаря высоким темпам вакцинации, которая уже охватила более 70% населения.

В то же время эксперты считают новую волну распространения вируса в стране неизбежной.

"Шестая волна - это вопрос "когда", а не "если", - сказал профессор Университета Киото Юки Фурусэ.

Он отметил: "Поскольку нынешняя ситуация в Японии спокойная, кажется, сейчас можно снять некоторые ограничения. Однако меня беспокоит, смогут ли люди при необходимости снова вернуться в "состояние добровольного самоограничения".

За время пандемии в COVID-19 в Японии зафиксировано 1,72 млн случаев заболевания при 18,3 летальных исходах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]