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ТЭК 14.11.2021 09:30

Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток 2"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз укрепить свои связи с другими странами-единомышленниками и пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода "Северный поток-2", сообщила британская Sunday Telegraph.

"Это (газопровод - ИФ) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - заявила Трасс изданию.

Она подчеркнула: "В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию".

10 сентября "Газпром" официально сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2". Для реализации проекта из-за противодействия со стороны его противников потребовалось на 1,5 года больше, чем было запланировано.

В то же время, как заявил в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подвижек в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" со стороны европейских стран пока нет, но это процесс, который требует времени.

"Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное - терпеливо ждать", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков вновь отметил, что "Северный поток 2" - "очень важный проект, который сыграет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]